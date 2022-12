Die ukrainische Regierung wirft Russland wegen dieser Angriffe auf die Energieversorgung des Landes »Terror« vor – mit dem Ziel, das Land in Dunkelheit und Kälte zu stürzen.

Das sagt Kiew

»Was auch immer sich die Raketen-Anbeter in Moskau erhoffen, an den Kräfteverhältnissen in diesem Krieg wird es nichts ändern«, sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zwar habe Russland immer noch genug Raketen für weitere massive Angriffe. »Wir aber haben genug Entschlossenheit und Selbstvertrauen, um nach diesen Schlägen unsere eigenen auszuteilen.«