Das russische Verteidigungsministerium verkündete derweil die Einnahme des Dorfes Doroschnyanka in der Region Saporischschja sowie einen Gefangenenaustausch, bei dem 82 russische Soldaten freigekommen seien. Kiew meldete 140 bei dem Austausch freigekommene ukrainische Soldaten.

Das sagt Kiew

Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Videobotschaft direkt an das russische Volk gewandt. »Einem terroristischen Staat wird nicht vergeben«, sagte er am Samstag. »Und denen, die solche Angriffe befehlen, und denen, die sie ausführen, wird nicht verziehen, um es milde auszudrücken.«

Auf Russisch erklärte Selenskyj, dass das Nachbarland keinen Krieg mit der gesamten Nato führe, »wie Ihre Propagandisten lügen«. Der Krieg diene auch keinen historisch bedeutsamen Zielen. »Er (der Krieg) ist für eine Person, die bis an ihr Lebensende an der Macht bleibt«, sagte er in Anspielung auf Wladimir Putin. »Und was von Ihnen allen übrig bleibt, Bürger Russlands, geht ihn nichts an.«