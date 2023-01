Russlands Krieg gegen die Ukraine Selenskyj setzt Sanktionen in Kraft, Scholz will mit Putin telefonieren

Das Ministerium warf den ukrainischen Streitkräften einen »absichtlichen Raketenschlag« gegen das zivile Krankenhaus vor, es handele sich um ein »schweres Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes«. Beweise veröffentlichte die Behörde zunächst nicht. Die Verantwortlichen würden gefunden und zur Rechenschaft gezogen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will auch weiterhin versuchen, in direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein Ende des Krieges hinzuwirken. »Ich werde auch wieder mit Putin telefonieren – weil es nötig ist, dass miteinander gesprochen wird«, sagte der SPD-Politiker dem »Tagesspiegel«. Solange Russland den Krieg in unverminderter Aggression weiterführe, werde sich die jetzige Situation nicht ändern, sagte Scholz. »Mir ist aber wichtig, dass die Gespräche immer wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen: Wie kommt die Welt aus dieser schrecklichen Lage heraus? Die Voraussetzung dafür ist klar: der Rückzug russischer Truppen.«

Mit Blick auf neue Forderungen zur Lieferung von Kampfjets in die Ukraine warnte Scholz vor einem »ständigen Überbietungswettbewerb« um Waffensysteme. Die Frage der Kampfflugzeuge stelle sich gar nicht. »Wenn, kaum dass eine Entscheidung getroffen ist, in Deutschland die nächste Debatte beginnt, wirkt das wenig seriös und erschüttert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche Entscheidungen«, betonte Scholz mit Hinweis auf den jüngsten Entschluss, Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Er bekräftigte: »Ein deutscher Kanzler, der seinen Amtseid ernst nimmt, muss alles dafür tun, dass aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine kein Krieg wird zwischen Russland und der Nato.« Er werde »eine solche Eskalation nicht zulassen«.