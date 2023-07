Anschauen: Insekten. Im Garten. Gartenkolumnistin Katharina Stegelmann schreibt über das Glück, ein Hummelnest im Garten zu haben . Ihre Gartenkolumne möchte ich Ihnen ohnehin schon lange ans Herz legen.

Lesen: Ich habe ein Buch angefangen, das Sie vielleicht schon mal gelesen haben. »One Day« von David Nicholls, auf Deutsch »Zwei an einem Tag«. Ein Roman aus dem Jahr 2009 , der damals sehr erfolgreich war. Über zwei – Em und Dexter –, die sich über 20 Jahre hinweg jedes Jahr am 15. Juli treffen. Was entsteht daraus, Freundschaft? Liebe? Ist ein bisschen kitschig – total in Ordnung für eine Wochenendlektüre Ende Juni. Meine Kollegin Frauke Böger empfiehlt hier aktuelle Bücher .

Anziehen: eine der Schildmützen aus dem Onlineshop von Splendido , einem Magazin über Essen, Kochen und Italien (das sich sowieso für einen Lesebesuch lohnt). Gucken Sie mal, diese Caps! In Rosa!

Lassen Sie uns wissen, was Sie Schönes in diesem Sommer ausprobieren. Was Ihnen guttut, was Sie erleben. Über Fotos freuen wir uns auch. Schreiben Sie uns. Per Mail an GuteNachrichten.Newsletter@spiegel.de . In den nächsten Wochen werden wir an dieser Stelle wieder eine Einsendung vorstellen.*

Ein schönes Wochenende!

Ihre Maria Stöhr, Südostasien-Korrespondentin des SPIEGEL in Bangkok