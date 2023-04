Selbst in katholischen Landstrichen Österreichs ist mittlerweile nichts mehr, wie es mal war. Am vergangenen Karfreitag ging man zur Arbeit, auch Supermärkte sowie Würstl- und Dönerstände waren am Tag der Kreuzigung Christi bis abends in Betrieb. Der Wiener Dompfarrer sah sich angesichts des augenfälligen Abfalls vom Glauben genötigt, in einer Gratiszeitung Grundschulwissen über das Osterfest in Erinnerung zu rufen.