Die Betroffenen sollten Berichten zufolge am Donnerstagvormittag Ortszeit am Flughafen Dulles International in der Hauptstadt Washington landen. Die früheren Häftlinge sollen laut der Nachrichtenagentur AP aus humanitären Gründen ein zunächst zweijähriges Bleiberecht erhalten.

USA sehen Schritt positiv

Die US-Regierung sieht die durch Nicaraguas Justiz verfügte Freilassung positiv. US-Außenminister Antony Blinken sprach von einem »konstruktiven Schritt« dahin, Menschenrechtsverletzungen in dem Land zu thematisieren. Laut Blinken öffne die Maßnahme »die Tür für weiteren Dialog zwischen den Vereinigten Staaten und Nicaragua«.