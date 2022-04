Der Abschied kam mit Ankündigung – und verbunden mit mehr als deutlichen Worten. Nicaraguas Regierung hat ihren sofortigen Rückzug aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) angekündigt.

»Wir werden in keinem der Gremien dieses teuflischen Instruments des Bösen namens OAS vertreten sein«, teilte Außenminister Denis Moncada am Sonntagabend (Ortszeit) mit. »Diese berüchtigte Organisation wird daher auch keine Büros in unserem Land haben. Ihr lokaler Sitz wurde geschlossen«, fügte der Minister hinzu.