Herrscher Daniel Ortega und die »Wahl« in Nicaragua »Das ist eine zerstörerische Diktatur«

Nichts an dieser Wahl ist frei, wenn die Bürger in Nicaragua am Sonntag ihre Stimme abgeben. Oppositionelle sind im Exil oder im Gefängnis, im Land herrscht Angst. Nur Kirchenmänner kritisieren noch die Regierung.

Aus Managua berichtet Klaus Ehringfeld