Medienberichte Schottische Regierungschefin Sturgeon tritt offenbar zurück

Den Medien zufolge wird Sturgeon ihre Entscheidung jedoch bei einer Pressekonferenz gegen 12 Uhr publik machen. Sturgeon führt die Regionalregierung in Edinburgh mit ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) seit acht Jahren als erste Ministerin an. Unklar blieb zunächst, wann Sturgeon ihre Ämter aufgeben will.