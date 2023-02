Niederländische Geheimdienste Russisches Schiff nahm Windparks in der Nordsee ins Visier

Einem ranghohen niederländischen Geheimdienstler zufolge hat ein russisches Schiff versucht, Windparks in der Nordsee auszukundschaften. »Wir haben in den vergangenen Monaten den Versuch russischer Akteure bemerkt, die Organisation unserer Energieversorgung in der Nordsee zu verstehen, mit der Absicht, sie zu stören«, erklärte Jan Swillens, Direktor des niederländischen Militärgeheimdienstes, am Montag. Der Versuch sei nicht geglückt.