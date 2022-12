Auch Deutschland hatte früher Kolonien. Das Deutsche Reich war etwa von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia – und tötete in dieser Zeit Zehntausende Angehörige der Herero und Nama. Nach jahrelangen Verhandlungen verständigten sich Deutschland und Namibia darüber, wie eine Wiedergutmachung aussehen soll. In dem Abkommen erkennt die Bundesrepublik den Völkermord an den Nama und Herero erstmals offiziell an, wenn auch nur im historischen, nicht im völkerrechtlichen Sinn .

Berlin verpflichtet sich zudem, in den kommenden 30 Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro Entwicklungshilfe an Namibia zu zahlen. Deutsche Politikerinnen und Politiker sprechen von einem geschichtsträchtigen Schritt. In Namibia stieß das Abkommen dagegen auch auf massive Kritik.