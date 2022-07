27 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica haben die Niederlande erstmals bei den Angehörigen der Opfer um Entschuldigung für ihr Versagen gebeten. »Die internationale Gemeinschaft hat beim Schutz der Menschen von Srebrenica versagt«, sagte Verteidigungsministerin Kasja Ollongren am Montag bei der Gedenkfeier in Potočari in Bosnien-Herzegowina. »Als Teil dieser Gemeinschaft trägt auch die niederländische Regierung einen Teil der politischen Verantwortung für die Situation, in der dieses Versagen geschehen konnte. Dafür entschuldigen wir uns zutiefst.«