Ruttes Koalition war über den Familiennachzug von Asylsuchenden in Streit geraten. Seine konservative Partei VVD wollte Familien mindestens zwei Jahre auf eine Zusammenführung warten lassen. Dies wurde von der Christlichen Union und der liberalen D66 abgelehnt. Der D66-Vorsitzende sagte, Rutte habe sich unverantwortlich verhalten. Die christdemokratische CDA nannte ihn rücksichtslos. Die Koalitionspartner haben nicht erklärt, wie sie sich beim Misstrauensvotum verhalten werden.

Rutte ist nach dem Ungarn Viktor Orbán der dienstälteste Regierungschef in der Europäischen Union. Während seiner Amtszeit wurde er gelegentlich als »Teflon-Mark« bezeichnet, weil Skandale in seinen Regierungen nicht an ihm haften blieben. Es gibt bislang keine konkrete Planung, wer ihm als Regierungschefin oder -chef nachfolgen könnte.