Niederländische Medien hatten in der vergangenen Woche herausgefunden, dass China Polizeibüros in Rotterdam und Amsterdam errichtet hatte. Die chinesischen Behörden würden dort unter dem Deckmantel von »Servicecentern« Druck auf geflüchtete Dissidenten ausüben, hieß es. In anderen europäischen Ländern soll es nach Angaben des Außenministers ebenfalls solche Büros geben. Auch in Frankfurt am Main gehen die Behörden einem Verdacht nach.