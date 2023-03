Provinzwahlen in den Niederlanden Ministerpräsident Mark Rutte hat ein Problem von rechts

Die Regierung in Den Haag will die Stickstoffemissionen, die unter anderem durch Düngemittel freigesetzt werden, bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Auch die Viehbestände sollen verringert werden. Nach Berechnungen der Regierung können die Maßnahmen das Aus für 30 Prozent der Höfe bedeuten. Größter Verursacher der Emissionen ist Ammoniak in Viehbetrieben. Seit Jahren ist die Schadstoffbelastung in niederländischen Naturgebieten viel zu hoch. Nach mehreren Gerichtsurteilen muss die Regierung nun eingreifen. Die endgültigen Maßnahmen hat sie noch nicht vorgestellt.

Die Bauernproteste wurden zum Symbol einer allgemeinen Unzufriedenheit gegenüber der Rutte-Regierung. Die Protestbewegung BBB legte den Prognosen zufolge nun nicht nur in ländlichen Gebieten zu, sondern auch in Städten. Sie trat erstmals bei der Parlamentswahl 2021 an und erzielte damals nur ein Prozent der Stimmen.