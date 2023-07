Die christdemokratische Partei Christen Unie hatte erklärt, sie könne »mit Ruttes Vorschlag nicht leben«, auch die Mitte-Links-Partei D66 von Finanzministerin Sigrid Kaag lehnte die Forderung Berichten zufolge ab.

Die niederländische Regierung stritt seit ihrem Amtsantritt vor anderthalb Jahren über das Thema. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Skandal, als in einem überfüllten Migrationszentrum ein Baby starb. Ruttes vorherige Regierung war 2021 nach einer Affäre um Kindergeldzuschläge zurückgetreten. An der Beliebtheit des Premiers hatten aber offenbar weder die Affäre noch die vergleichsweise hohen Corona-Fallzahlen in seinem Land etwas geändert – Umfragen hatten Ruttes klaren Sieg übereinstimmend vorhergesagt, schließlich hat er mit seiner Partei die Parlamentswahl 2021 gewonnen.