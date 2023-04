Sterbehilfe soll unerträgliches Leiden beenden

Die Regelung werde Kinder betreffen, »die an einer so schweren Krankheit oder Störung leiden, dass der Tod unvermeidlich und in absehbarer Zeit zu erwarten ist«, erklärte der niederländische Gesundheitsminister Ernst Kuipers. Sterbehilfe werde dann ermöglicht, »wenn es die einzige vernünftige Alternative für einen Arzt ist, das verzweifelte und unerträgliche Leiden des Kindes zu beenden«, schrieb der Minister in einem Brief an das Parlament.