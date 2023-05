Seinen größten Erfolg erzielte Vollenbroek jedoch 2019. Damals entschied das höchste Gericht der Niederlande nach seiner Klage, dass das Land in den kommenden Jahren den Stickstoffausstoß halbieren muss. Seitdem steckt das Land in einer stikstofcrisis. Verantwortlich für 70 Prozent des Ausstoßes ist die Landwirtschaft. In die Umwelt gelangt der Stoff meist gasförmig, in einer auf fast jedem Bauernhof riechbaren Form: durch Gülle.

Die hohen Stickstoff- und Ammoniakwerte sind lange bekannt. Von den zehn Regionen mit den meisten Nutztieren in Europa liegen fünf in den Niederlanden. Um die Werte zu verbessern, verfolgen die Niederlande mehrere Ansätze. Zum einen mehr Umweltschutz. Zum anderen soll in der Nähe von Naturschutzgebieten nur noch gebaut werden, wenn Emissionen kompensiert werden können, denn auch beim Bau von Straßen und Gebäuden wird Stickstoff freigesetzt. Doch lange Zeit gab es großzügige Ausnahmen, die wenig kontrolliert wurden. Das Urteil 2019 beendete diese Praxis.