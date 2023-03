Was ist die BBB – und was will sie?

Die Protestpartei BBB wurde 2019 gegründet. Hintergrund waren bereits damals stattfindende Demonstrationen von Landwirten in den Niederlanden. 2021 trat die BBB erstmals bei der Parlamentswahl an, erzielte aber nur ein Prozent der Stimmen.

Den dadurch erhaltenen Sitz belegt seitdem Spitzenkandidatin und Parteiführerin Caroline van der Plas. Schon bei ihrer Ankunft in der Zweiten Parlamentskammer betonte van der Plas ihren Schwerpunkt: Den Weg zu ihrem ersten Arbeitstag als Abgeordnete legte sie mit ihrem Traktor zurück. Nach den Statuten der Partei ist es das Ziel, »den Kontakt zwischen Landwirten und Bürgern auf innovative Weise wiederherzustellen, das gegenseitige Verständnis zu fördern und die Verbindung zwischen dem Land und dem Bürger zu stärken«.

Die BBB gilt in ihren Positionen als konservativ bis rechtspopulistisch. Programmatisch konzentriert sie sich vor allem auf landwirtschaftliche Themen und Umweltpolitik. So ist die BBB etwa für die Einschränkung von Naturschutzgebieten, gegen den Ausbau von Sonnen- und Windenergieanlagen und für Atomenergie.

Van der Plas geriet für ihre Äußerungen in der Vergangenheit immer wieder in die Kritik. So twitterte sie etwa über die Gay-Pride-Parade in Amsterdam: »Wenn man mit Tangas zwischen den Pobacken und Glitzer im Schritt über die Grachten fährt, WILL man nicht akzeptiert werden.« Der BBB-Vorsitzenden wurde daraufhin Homophobie vorgeworfen, was sie allerdings zurückwies.

Was waren die Themen bei den Provinzwahlen?

Ihren Sieg hat die BBB wohl vor allem den Bauerndemonstrationen zu verdanken, die in den vergangenen Monaten erneut aufflammten. Für Unmut sorgte das Vorhaben der niederländischen Regierung, die Stickstoffemissionen bis 2030 zu halbieren. Denn der hohe Stickstoffgehalt in Boden und Grundwasser verstößt gegen EU-Richtlinien. Dieses Problem legte zuletzt selbst das Bauwesen in den Niederlanden lahm, da Umweltgruppen eine Reihe von Gerichtsverfahren gewannen, in denen die Regierung aufgefordert wurde, Emissionen zu begrenzen und die Natur zu schützen, bevor neue Baugenehmigungen erteilt werden dürfen.

Die angekündigten Maßnahmen führten zu heftigen Bauernprotesten im Land. Sie blockierten mit ihren Traktoren die Zugänge zu Supermärkten, Heuballen brannten an Straßenrändern. Die Proteste wurden zunehmend auch zu einem Symbol für die allgemeine Unzufriedenheit mit der Rutte-Regierung. Von dieser Stimmung dürfte die Bauernpartei profitiert haben. Die BBB lehnt die von der Regierung vorgeschlagenen Lösungen ab. Diese nähmen zu Unrecht vor allem die Landwirte in den Blick, was zur Schließung vieler landwirtschaftlicher Betriebe und zu Engpässen in der Lebensmittelproduktion führen könnte.