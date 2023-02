Racial Profiling Dieser Mann könnte das Leben von Millionen Europäern verändern

Dann, am Tag seines Abschlusses, starb seine Schwester. »Sie war in den USA, hatte einen europäischen Pass. An der Grenze traute man ihren Papieren nicht, in Gewahrsam hatte sie keinen Zugang zu ihren Herzmedikamenten«, fasst er es heute zusammen. »Danach war für mich klar, dass ich Menschenrechte mache. Meine Zeit ist endlich. Ich will sie nutzen.«

Schon im Studium in Brüssel habe er immer wieder erlebt, wie unterschiedlich die Polizei verschiedene Menschen behandelt, sagt Bamenga. Immer wieder sei er an der niederländischen Grenze in seinem Auto kontrolliert worden. Immer wieder habe er sich gedacht: Vielleicht suchen sie nur einen wie mich. Immer wieder sei er dann auf den Autobahnparkplatz gefahren und habe fast nur Nicht-Weiße gesehen. Am Flughafen schickte man ihn wiederholt in die Schlange für Nicht-EU-Bürger.

Er wollte nicht der Mann sein, der alle aufregt und nichts bewegt

Mpanzu Bamenga hätte schon damals Social-Media-Posts schreiben können, und wahrscheinlich wären sie viel beachtet worden. Er war Stadtrat von Eindhoven, er hatte ein Netzwerk. Doch er wollte und will noch heute nicht der wütende Mann sein, der alle aufregt und nichts bewegt. Über kulturellen Rassismus, das regelmäßige Blackfacing – im Advent und zu Karneval in den Niederlanden eine feste Tradition – möchte er nicht viel sagen. Er denkt juristisch, in Strukturen.

Auch jetzt noch, nach dem Urteil, nimmt sich Bamenga Zeit, seine Position genau zu erklären. Es gehe nicht darum, Fahndungen zu verhindern. Sondern Polizeiarbeit, die allein auf Überprüfung der Hautfarbe basiere. Auf Rassismus also. »Das ist so einfach, es ist so entwürdigend. Ich wünsche mir eine Polizei, die genauer hinschaut. Die überlegt, wen sie sucht und nicht einfach alle Schwarzen rauszieht.«

Ein wichtiger Wegweiser für ihn sei David Johns gewesen, ehemaliger Berater von Barack Obama für die Förderung afroamerikanischer Studierender. Bamenga traf ihn 2015 bei einem Workshop für ambitionierte Absolventen. Johns sei wie alle im Raum ein großer Anhänger Obamas gewesen. Und doch habe er nachdenklich auf die Errungenschaften seines Chefs im Weißen Haus geblickt, erinnert sich Bamenga: »Johns sagte uns: Mit einer breiten Bewegung hätten wir in den USA viel mehr erreichen können. Institutionen ändern sich nur, wenn man sie fortlaufend von außen herausfordert. Es braucht Leute, die dafür verschiedene Menschen zusammenbringen und gesellschaftliche Bündnisse organisieren. Nur Tweets und Empörung genügen nicht.«