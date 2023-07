Die zuständigen Schulbehörden seien nun aufgefordert, bis Oktober Regeln mit Lehrern, Eltern und Schülern zu vereinbaren, um das Handyverbot im Klassenzimmer umzusetzen. Nach einer Auswertung der Lage will die von Ministerpräsident Mark Rutte angeführte niederländische Mitte-Rechts-Regierung dann über ein förmliches Verbot entscheiden.

In einem Brief an das Unterhaus des niederländischen Parlaments schrieb Bildungsminister Robbert Dijkgraaf, er erhoffe sich durch den Schritt einen »kulturellen Wandel, der sich positiv auf das Lernklima in den Klassenzimmern auswirken wird«.