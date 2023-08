Uno-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der schlechten Bedingungen, unter denen der gestürzte nigrischen Staatschefs Mohamed Bazoum gefangen gehalten wird, besorgt gezeigt und seine sofortige Freilassung gefordert. Guterres prangerte am Mittwoch die »beklagenswerten Bedingungen« an, unter denen der Präsident und seine Familie in der Gefangenschaft leben, hieß es in einer Uno-Erklärung.