Die Bundeswehr betreibt einen Lufttransportstützpunkt in Niamey, der das zentrale Drehkreuz für die Bundeswehr in Westafrika und wichtig für den laufenden Abzug aus dem benachbarten Mali ist.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Lage für die deutschen Soldaten in Niamey am Donnerstag als »ruhig« bezeichnet. Der SPD-Politiker betonte, sein Ministerium habe in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt die Situation im Blick: »Die Priorität Nummer eins ist die der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten.«