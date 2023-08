Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat bekannt gegeben, für eine Militärintervention in Niger bereit zu sein – als Antwort darauf haben Mali und Burkina Faso gemeinsam mit Niger eine Verteidigungsstrategie entwickelt. Die Militärstäbe der drei Länder hätten sich in der nigrischen Hauptstadt Niamey getroffen und für den Fall eines Angriffs »konkrete Maßnahmen« beschlossen, teilte das nigrische Staatsfernsehen in der Nacht zum Samstag mit. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP erklärten die beiden Staaten sogar, Kampfflugzeuge entsandt zu haben. Mali und Burkina Faso werden wie Niger seit Putschen in ihren Ländern vom Militär regiert.