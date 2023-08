Im Konflikt zwischen der Militärjunta in Niger und den Nachbarstaaten will das Parlament der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas ein eigenes Vermittlungsteam zu den Putschisten schicken. Diesen Schritt beschlossen die Abgeordneten des Wirtschaftsblocks bei einer außerordentlichen Sitzung am Samstag, die virtuell stattfand. Das berichtete der staatliche nigerianische Auslandsrundfunk Voice of Nigeria am Sonntag. Bislang bewegen sich die Putschisten kaum auf Ecowas zu .