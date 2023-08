Lebensmittelpreise explodieren

Ein erstes Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas an die Putschisten, Bazoum wieder einzusetzen, war am Wochenende abgelaufen. Andernfalls werde Ecowas Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es in dem Ultimatum.

Die Sicherheitslage in dem bitterarmen Land mit rund 26 Millionen Einwohnern bleibt weiter angespannt. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Niamey hatte am Mittwoch an die im Land verbliebenen US-Bürger appelliert, das Haus nicht unnötig zu verlassen und Menschengruppen zu meiden. Auch wächst international die Sorge vor einer Verschärfung der humanitären Lage im Land. Nach dem Putsch in Niger vor zwei Wochen hat die Welthungerhilfe bereits deutliche Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise und die humanitäre Situation der Menschen im Land registriert.