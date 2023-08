In Niger ist in der Nacht zum Montag das Ultimatum, das die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas den Putschisten gestellt hatte, ausgelaufen. Ecowas hatte gefordert, den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen und die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen. Die Gruppe aus 15 westafrikanischen Staaten drohte damit, militärisch einzugreifen. Die Militärjunta hat jetzt den Luftraum des Landes geschlossen.

Unter den 26 Millionen Einwohnern Nigers scheint indes die Unterstützung für die Putschisten zu wachsen. Am Sonntag hatten in der Hauptstadt Niamey Zehntausende Menschen gegen Ecowas-Sanktionen protestiert.

Amadou Hamadou Moumouni, Demonstrant

»Ziel der Demonstration ist es, der ganzen Welt und der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass wir zu 100 Prozent hinter denen stehen, die die Macht übernommen haben. Sie haben die Unterstützung der Bevölkerung. Das hier ist also der Beitrag, den wir leisten können.«

Schon in der Nacht zum Sonntag gingen Tausende Putsch-Unterstützer auf die Straße. Sie stellen sich vor allem gegen den Einfluss der ehemaligen Besatzungsmacht Frankreich:

Ibrahim Bana, Demonstrant

»Wenn die Ecowas-Truppen beschließen, unser Land anzugreifen, werden sie, bevor sie den Präsidentenpalast erreichen, über unsere Leichen gehen und unser Blut vergießen müssen. Wir werden es mit Stolz tun, denn wir haben kein anderes Land, wir haben nur Niger. Seit dem 26. Juli hat unser Land beschlossen, seine Unabhängigkeit und Souveränität selbst in die Hand zu nehmen, und dies ist unsere Art, dies zu demonstrieren.«

Der demokratische gewählte Präsident Bazoum war am 26. Juli von der Präsidentengarde gestürzt worden, die Armee schloss sich den Putschisten an. Noch ist unklar, ob und wann Ecowas über einen möglichen Militäreinsatz in Niger entscheiden will. Das Nachbarland Algerien hingegen lehnt eine solche Intervention kategorisch ab. Im Fall eines Militäreinsatzes droht eine Eskalation in der ganzen Sahelzone.