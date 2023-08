Knapp zwei Wochen nach dem Putsch im Niger hat ein Minister und einflussreicher früherer Tuareg-Rebellenführer eine Widerstandsbewegung in dem westafrikanischen Land ausgerufen. Rhissa Ag Boula, der vor dem Putsch Staatsminister war, kündigte in einer im Internet verbreiteten Mitteilung die Gründung des sogenannten Rats für den Widerstand für die Republik (CRR) an. »Der CRR soll eine politische Bewegung sein, die darauf hinarbeitet, die Ordnung, die verfassungsmäßige Legalität und den Präsidenten Mohamed Bazoum in allen Funktionen wiederherzustellen«, heißt es in dem Schreiben.