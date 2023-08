Niamey, Hauptstadt des westafrikanischen Staates Niger: bewaffnete Milizen sind hier auf den Straßen allgegenwärtig. Vor einer Woche hat das Militär unter der Führung von Omar Tchiani den demokratisch gewählten? Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Seitdem ist der Chef der Präsidentengarde an der Macht, das Land scheint außer Kontrolle. Im Westen galt Niger lange Zeit als Garant für Sicherheit in der ansonsten instabilen Sahel-Zone – zu Recht?

Ulf Laessing, Sahel-Experte

»Ich denke, man musste immer mit einem Putsch rechnen. Es gab seit der Unabhängigkeit immer wieder Phasen der Instabilität. Und Niger ist ein Land, wo der Staat außerhalb der Hauptstadt nicht sehr präsent ist. Es ist hauptsächlich Wüste. Grenzen sind nicht kontrollierbar. Es war richtig, Präsident Bazoum zu unterstützen. Aber wir haben da ein bisschen zu viel sehen wollen. Das war niemals ein Stabilitätsanker.«

Stattdessen leiden die Menschen hier, in einem der ärmsten Länder der Welt, unter einer korrupten Elite, mangelnder Bildung und schlechter Gesundheitsversorgung. Kaum jemand vertraut der Politik. Die neue Militärregierung hat angekündigt, die Sicherheitslage verbessern zu wollen und öffnete die Grenzen zu den Nachbarstaaten am Mittwoch teilweise wieder – auch zu Mali und Burkina Faso. Zwei Länder, in denen sich in diesem Jahr ebenfalls Militärs an die Macht geputscht hatte. Beide Staaten haben Niger ihre Unterstützung zugesichert, sollten andere afrikanische Staaten ihre Drohung wahrmachen und gegen die Putsch-Regierung in Niger mit ihren Armeen einschreiten.

Ulf Laessing, Sahel-Experte

»So eine Militärintervention würde nur funktionieren, wenn es eine Armeeeinheit in Niger geben würde, die noch auf Bazoums Seite steht. Da könnten sie zusammenarbeiten. Aber selbst dann wäre es extrem gefährlich, weil die Armee mit Sicherheit auch gespalten ist in Niger. Und dann könnte sehr schnell eine Situation entstehen, wie wir sie in Sudan sehen. Deswegen hoffe ich, dass es wirklich nur bei der verbalen Drohung bleibt. Und Mali und Burkina Faso haben eigentlich keine Kapazitäten, jetzt auch noch militärisch im Nachbarland einzugreifen. Sie schaffen es nicht mal, die Dschihadisten im eigenen Land erfolgreich zu bekämpfen und sind damit voll beschäftigt.«

Am Mittwoch trafen sich Vertreter der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas, um den Putsch und einen größeren bewaffneten Konflikt noch abzuwenden. Doch die ohnehin instabile Sahel-Zone ist von weiteren Interessenskonflikten geprägt: Russland mischt sich zunehmend mit Desinformationskampagnen in sozialen Medien ein. In der Hauptstadt Niamey hissten Menschen russische Flaggen, verbrannten französische und attackierten die französische Botschaft. Wegen der Unruhen lässt Frankreich hunderte westliche Staatsbürger evakuieren, darunter sind auch Deutsche. Die Stimmung ist aufgeheizt.

Ulf Laessing, Sahel-Experte

»Es gibt sehr viel anti-französisches Sentiment. Am Donnerstag wird es wieder eine Demonstration geben vor der französischen Botschaft. Es wird immer schwieriger. Und die Tatsache, dass jetzt die Evakuierungen beginnen, ist für mich eher so ein Zeichen, dass die Europäer zumindest nicht mehr an eine Lösung glauben, den Putsch noch abwenden zu können.«

Im Gegensatz zu Russland sei Europa immerhin nicht nur mit Waffen, sondern auch mit humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit vor Ort präsent. Zum einen, weil Niger ein wichtiger Uranlieferant für europäische Atomkraftwerke ist. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Ulf Laessing, Sahel-Experte

»Aus Sicht von Europa hat Niger eine sehr wichtige Aufgabe, diese Mittelmeerroute für Migration einzudämmen. Seit 2015 hat die Regierung den Zustrom von Migranten Richtung Niger gestoppt, das sogar als Straftat erklärt. Jeder, der nördlich von Agadez ist und keine Beschäftigung hat, gilt als illegaler Migrant. Das war damals eine Entscheidung auf Druck der EU. Die EU wird sicherlich auch versuchen weiter mit Niger – wer auch immer da jetzt aus diesem Machtkampf hervorgeht – im Gespräch zu bleiben, um diesen Migrationsdeal fortzusetzen. Niger ist ein zentraler Baustein in der Strategie der EU zur Bekämpfung von Armutsmigration. Diese neuen Vereinbarungen mit Tunesien, was da gerade beschlossen wurde – das macht alles wenig Sinn, wenn Niger wieder die Tore öffnet auf der Mittelmeerroute nach Libyen.«

Wie sich die neuen Machthaber in Niamey dazu positionieren, ist noch unbekannt. Sahel-Experte Laessing geht davon aus, dass sie ihre zentrale Position für die Migrationsrouten durch Afrika als Druckmittel gegen die EU ausnutzen werden. Die Bundesregierung hat jegliche finanzielle Unterstützung für Niger seit dem Staatsstreich ausgesetzt. Humanitäre Hilfe solle aber weiter geleistet werden.