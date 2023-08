Nach dem Militärputsch in Niger will Frankreich seine Bürgerinnen und Bürger bald aus dem westafrikanischen Land evakuieren. Dafür liefen Vorbereitungsarbeiten, hieß es am Morgen aus dem französischen Außenministerium. Etwa 500 bis 600 französische Staatsbürger seien in dem Land. Am Wochenende hatte es in der nigrischen Hauptstadt Niamey Pro-Putsch-Proteste gegeben. Berichten zufolge versammelten sich Demonstrierende auch vor der französischen Botschaft. Einige sollen die Botschaftsplakette abgerissen, mit Füßen getreten und durch nigrische und russische Flaggen ersetzt haben. Paris hatte die Gewalt verurteilt.