Ein Sprecher erklärte zudem, das Auswärtige Amt rate grundsätzlich allen deutschen Staatsangehörigen in der nigrischen Hauptstadt Niamey, das Angebot anzunehmen.

Die Botschaft stehe mit den deutschen Staatsangehörigen vor Ort in Kontakt, werde logistische Unterstützung leisten und bis auf Weiteres die Arbeit in Niamey fortführen. Alle Deutschen, die sich noch in Niger aufhalten, sollten sich unverzüglich auf der Krisenvorsorgeliste (ELEFAND) registrieren.