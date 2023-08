Frankreich hat die Evakuierung seiner Staatsbürger aus Niger für beendet erklärt. Das schrieb das Außenministerium in Paris am Donnerstag in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für das westafrikanische Land. 1079 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, teilte das Ministerium auf Twitter mit. Neben 577 Franzosen und deren Angehörigen seien auch Menschen zahlreicher anderer Nationalitäten evakuiert worden. Seit Dienstag waren vier französische Evakuierungsflüge aus Niger nach Frankreich geflogen. Ein fünfter und letzter Flieger brachte etwa Hundert Menschen zunächst in den Tschad, wie die Nachrichtenagentur dpa vom französischen Generalstab erfuhr.