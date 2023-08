Auch Italien will Bürgerinnen und Bürger aus Niger herausholen. Die Regierung in Rom hat angeboten, sie per Sonderflug aus der Hauptstadt Niamey auszufliegen. Italiens Botschaft im Niger bleibe jedoch geöffnet und einsatzbereit, »um zu den Bemühungen um eine Vermittlung beizutragen«, hieß es von Außenminister Antonio Tajani. Ihm zufolge befinden sich knapp Italienerinnen und Italiener in dem Land.

Präsident von Militärs entmachtet

Am Mittwoch vergangener Woche hatten Offiziere von General Omar Tchianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tchiani ernannte sich danach selbst zum neuen Machthaber. Kurz danach setzten die Putschisten die Verfassung des Landes außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf. Die Grenzen und der Luftraum über Niger wurden geschlossen.