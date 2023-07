Putsch in Westafrika Junta im Niger warnt Nachbarstaaten vor Militärintervention

Die Staats- und Regierungschefs der 15 Mitglieder von Ecowas und die Vertreter der acht Mitglieder zählenden Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion sowie des Tschad wollen am Sonntag in Abuja im Nachbarstaat Nigeria das weitere Vorgehen beraten. Dabei könnte auch eine militärische Intervention in Erwägung gezogen werden. Zudem könnte Niger aus der Mitarbeit in beiden Organisationen ausgeschlossen, das Land für den regionalen Finanzmarkt gesperrt und die Grenzen geschlossen werden.