Rund 1500 französische Soldaten im Land

Nach dem Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum am 26. Juli haben die Streitkräfte in Niger die Macht übernommen. Alle Land- und Luftgrenzen des Landes waren am Abend des Putsches geschlossen worden. Eine Woche später wurden die Grenzen zu fünf Nachbarstaaten wieder geöffnet.

Die französische Regierung hat die Vorwürfe der Machthaber zurückgewiesen, wonach Frankreich den Luftraum über dem westafrikanischen Land verletzt und »Terroristen« freigelassen haben soll. Der Flug am Morgen sei mit der nigrischen Armee vereinbart und »schriftlich bestätigt« worden, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung von Verteidigungs- und Außenministerium. Zudem sei »kein Terrorist durch französische Streitkräfte befreit worden«.