Mutmaßliche Dschihadisten haben in Niger offenbar eine größere Zahl Soldaten in einen tödlichen Hinterhalt gelockt. Wie die erst kürzlich durch einen Militärputsch an die Macht gekommene Regierung in Niamey mitteilte, seien 17 Soldaten getötet und weitere 20 verletzt worden. Der Angriff ereignete sich demnach in der Ortschaft Koutougou, nahe der Grenze zu Burkina Faso.