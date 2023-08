Ein militärisches Eingreifen in Niger sei »eine direkte Bedrohung für Algerien«, sagte der algerische Präsident Abdelmadschid Tebboune am Samstagabend in einem Fernsehinterview. Im Falle einer militärischen Intervention werde »die gesamte Sahelzone in Flammen aufgehen«. Algerien werde keine Gewalt gegen seine Nachbarn anwenden, sagte er.