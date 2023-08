Krise in Westafrika Militärjunta in Niger versetzt Armee in höchste Alarmbereitschaft

Angesichts der möglichen militärischen Intervention durch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat die Junta im Niger die Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es gehe darum, den Gegnern einen Überraschungseffekt zu verwehren und adäquat zu reagieren, teilte Brigadegeneral Moussa Salaou Barmou in einer am Samstag verbreiteten Erklärung mit. Alle Einheiten seien angewiesen, ihr Personal in »höchste Alarmbereitschaft« zu versetzen und mögliche Feindkontakte sofort der militärischen Hierarchie folgend zu melden, hieß es weiter.