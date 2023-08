Niger war ein wichtiger Partner für den Westen, auch in Migrationsfragen. Der letzte verlässliche Partner in der Sahelzone. Nun wird das Land zum »idealen Kandidaten« für Russland und die Wagner-Gruppe um Jewgenij Prigoschin, sagte der Sahel-Experte Cameron Hudson dem SPIEGEL in einem Interview . Russland geht es um Einfluss in der Region.