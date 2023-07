Laut den Putschisten sei Bazoum seiner Befugnisse enthoben. Luft- und Landesgrenzen sind geschlossen, es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. In der Hauptstadt Niamey ist die Lage nach der unblutigen Putschnacht laut Augenzeugen ruhig.

Für das westafrikanische Land kommt die Machtverschiebung nicht überraschend, Beobachtende sprechen von einem schweren Rückschlag. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat. Neue Unruhen könnten die Bemühungen europäischer Staaten, islamistische Gruppierungen in der Sahelzone zu bekämpfen, zunichtemachen.