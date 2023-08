Kurz vor Erreichen einer Deadline an die Putschisten in Niger schließt die Junta den Luftraum. Er bleibe ab Sonntag bis auf weiteres gesperrt, erklärte ein Vertreter der Junta am Sonntag im staatlichen Fernsehen. Zur Begründung verwies er auf eine drohende Militärintervention des westafrikanischen Regionalblocks (Ecowas), nachdem die Putschisten eine Frist zur Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten abgelehnt hatten. Truppen seien daher in zwei zentralafrikanischen Ländern stationiert worden.