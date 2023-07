Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich besorgt über mögliche Folgen des Putsches im Niger für den Abzug der Bundeswehr aus Mali gezeigt. »Die Lage in Niger ist sehr unübersichtlich«, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses am Donnerstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Entscheidend für uns ist, dass der Abzug unserer Soldatinnen und Soldaten aus Mali, sofern über den Flughafen in Niger erforderlich, weiterhin geordnet stattfindet.«

Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso seit 2020 war der Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Sahelzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Erst Ende 2022 hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Die EU will vorerst noch keine Entscheidung über ein mögliches Ende der Militärunterstützung treffen. Die Situation nach der Meuterei sei derzeit noch nicht klar, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag in Brüssel.