Putsch in Niger Steine gegen französische Botschaft – Paris droht mit Konsequenzen

Nach dem Staatsstreich der vergangenen Tage in Niger waren am Sonntag in der Hauptstadt Niamey mehr als tausend Menschen dem Aufruf der Putschisten gefolgt, gegen eine mögliche Intervention anderer afrikanischer Staaten zu demonstrieren. Anlass war ein Krisentreffen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas und anderer Länder im Nachbarland Nigeria, bei dem ebenfalls am Sonntag über die Lage in Niger beraten wurde.