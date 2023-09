Seit dem Putsch in Niger sehen sich internationale Organisationen in dem Land zunehmenden Restriktionen konfrontiert. Nun wird ihre Arbeit weiter erschwert. Die neuen Machthaber haben internationalen Organisationen die Arbeit in militärischen »Einsatzzonen« untersagt. »Alle Aktivitäten oder Bewegungen in den Einsatzzonen sind vorerst ausgesetzt«, erklärte das Innenministerium in Niamey am späten Donnerstagabend. Die Maßnahme werde aufgrund der »aktuellen Sicherheitslage« ergriffen, hieß es weiter.