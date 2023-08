Putsch in Niger »Antifranzösische Demonstranten bekommen 30 bis 50 Euro«

In Niger verbrennen Demonstranten Fahnen der früheren Kolonialmacht Frankreich – und schwenken russische. Der Militärhistoriker Pierre Servent sagt, was dahintersteckt. Und ob er eine Wende in wenigen Tagen für möglich hält.

Ein Interview von Britta Sandberg