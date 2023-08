Gut eine Woche nach dem Militärputsch im Niger wollen westafrikanische Staaten die Demokratie in Niger notfalls mit Gewalt wieder herstellen. Es gebe einen Plan für eine »mögliche militärische Intervention«, kündigte die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) an. »Alles ist geplant, die nötigen Ressourcen und wie und wann wir die Truppen einsetzen«, sagte Ecowas-Kommissionschef Abdel-Fatau Musah in Abuja, der Hauptstadt von Nigeria.