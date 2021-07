Im Nordwesten Nigerias Angreifer entführen 140 Schüler aus Internat

Mehr als tausend Schüler und Studenten wurden in den vergangenen Monaten in Nigeria entführt, um Lösegeld zu erpressen. Nun haben Kriminelle in einem Internat erneut zugeschlagen. Nur 25 Schüler konnten entkommen.