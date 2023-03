Bola Ahmed Tinubu Kandidat der Regierungspartei zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Nigeria erklärt

Ungeachtet von Protesten der Opposition ist in Nigeria der Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress (APC) zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden: Bola Ahmed Tinubu habe 8,8 Millionen und damit klar die meisten Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Mittwoch mit. Zugleich habe der Kandidat der sozialdemokratischen APC-Partei auch mindestens 25 Prozent der Stimmen in zwei Dritteln der 36 Bundesstaaten erhalten – und damit die zweite Voraussetzung erfüllt, um zum Sieger erklärt zu werden.