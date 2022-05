Immer wieder kommt es im Norden Nigerias zu brutalen Zusammenstößen, die sich nicht selten an Religionsfragen entzünden. Ein aktueller Fall aus dem nordwestlichen Bundesstaat Sokoto allerdings erscheint besonders grausam. Dort hat ein Lynchmob eine christliche Studentin grausam getötet und ihre Leiche verbrannt.

Dutzende muslimische Studenten hätten sie aus Wut über einen Eintrag in einer öffentlichen Whatsapp-Gruppe gesteinigt, erklärte die Polizei am Donnerstag. »Die Studenten holten das Opfer gewaltsam aus dem Sicherheitsraum, in dem sie von den Schulbehörden versteckt worden war, töteten sie und zündeten das Gebäude an.«