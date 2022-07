In Nigeria wird, wie in den meisten Gegenden Afrikas, Homosexualität als inakzeptabel angesehen. In Nigeria, einem der bevölkerungsreichsten Staaten auf dem Kontinent, sehen Gesetze lange Gefängnisstrafen für offen gelebte Homosexualität vor.

Im Norden des Landes kommt es auch vermehrt zu brutalen Zusammenstößen, die sich nicht selten an Religionsfragen entzünden. Im vergangenen Mai tötete ein Lynchmob im Bundesstaat Sokoto eine christliche Studentin grausam und verbrannte ihre Leiche. Dutzende muslimische Studenten hätten sie aus Wut über eine vermeintliche Beleidigung des Propheten Mohammed gesteinigt, teilte die Polizei mit.